شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 12.. طليق نور اللبنانية يدبر مكيدة لها ووالدتها تنقذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقائه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس" محمد رمضان، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجية" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل، وبالفعل نجحا في سرقة الهاتف، وقامت "سميحة" بحرق الهاتف، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده، ورؤيته لهما، وأخبرهما بأنه لن يترك حقه من أولادهما.

وانتقل المشهد الثاني الذي جمع "علا" نور اللبنانية ووالدتها صفاء الطوخى، حينما تواجد أمامهما "هاشم" طليق "علا" والذي رفضا استقباله فى البداية ولكنهما سمحا له بالدخول بعد ذلك، وحاول اخفاء أسورة ذهبية حتى يقوم بالإبلاغ عنهما، وهو ما حدث بالفعل، ولكن والدتها اكتشفت تلك المكيدة بعد رحيله وقامت بإخفائها فى "المنور" قبل حضور الشرطة للتفتيش.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.