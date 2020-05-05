شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 12.. طعن ابن وفاء صادق بعد نقله لمدرسة "البهاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "فلانتينو" طعن ابن وفاء صادق في فناء مدرسة "البهاء"، وذلك بعدما نقل إليها نتيجة فصله من مدارس "فلانتينو"، وهناك عاكس أحد الطلبة صديقته ابنة محمد التاجي، ما دفعه للدفاع عنها، إلا أن هذا الطالب قام بطعنه ليدخل إلى غرفة العمليات لمدة 6 ساعات وتنقذه عناية الله بعدما كاد السكين يصل للرئة.

وتوطدت علاقة أرشميدس "محمد كيلاني" ابن عادل إمام فى المسلسل، ووفاء صادق بعدما دخل ابنها غرفة العمليات حيث بكى حزنا على ما حدث لنجلها وهو ما جعلها تشعر أنه يحبه فعلا ووجوده إلى جواره نابعا من حب.

وفى سياق مختلف اكتشفت دلال عبد العزيز افتتاح مدارس "البهاء" الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهو الأمر الذي وعد به عادل إمام بألا يحدث ولكن انشغاله بداليا البحيري جعله لا يستطيع وقف الأمر. Advertisements قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.