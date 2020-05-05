شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 12.. دخول جومانا مراد الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "خيانة عهد" دخول جومانا مراد للحجز مع المجرمين في القسم، مما جعلها تستنجد بفرح "حلا شيحة"، والتي قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهي الإجراءات.

وشهدت الحلقة قيام بيومي فؤاد بدعوة أسرة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان وأولاده لقضاء إجازة معا جميعا وتفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التي تورط معها في علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، في نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.