شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "البرنس".. محمد سامى يحصل على شعبة التأليف من نقابة السينمائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مسلسله "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ويعرض على شاشة قناة dmc، حصل المخرج محمد سامى على شعبة "التأليف" من خلال نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، وأضافت النقابة شعبة "السيناريو" له بعدما نال إشادات كبيرة للسيناريو والحوار الذى قدمه في مسلسل "البرنس" الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، كذلك تتيح النقابة له كتابة السيناريوهات لأعماله في الدراما التليفزيونية أو السينمائية، كما أضافت النقابة شعبة "السيناريو" له فى الكارنيه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.