شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن دوره فى الفتوة: طول عمرى بعشق حوارى مصر.. وكإنه حلم وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد صلاح حسنى أن طوال عمره يعشق الحوارى المصرية القديمة، حيث الشعور بالراحة والجدعنة، لذلك لأنه لم يفكر كثيرا في قبول دور عزمى أبو شديد في مسلسل الفتوة، الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي.

وقال الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه بموقع تويتر: "طول عمري عاشق لحواري مصر القديمة بشعر بالراحة والجدعنه هناك لذلك لم أفكر كثيرا في قبول دور عزمي أبو شديد ومسلسل الفتوة وكأنه حلم وتحقق طول عمري وأنا بتفرج علي ليالي الحلمية بعيدا عن عظمه العمل وأنا بحلم إني اقدم حاجة مشابهة لهذه الحقبة الزمنية وحصل الحمد الله.. الفتوة".



أحمد صلاح حسنى

يشار إلى أن الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، احتلت المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث تم البحث عنها أكثر من 20 ألف مرة.

Advertisements

و تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بمشهد يجمع بين أنعام سالوسة أم حسن الجبالي والغازية جميلة، وتكشف لها "حورية" أم حسن جبالى كذبها في أنها تعمل فى خمارة، وتكذب عليها وتقول لها إنها لا تحب الكذب، ولكن جميلة تبرر لها موقفها ثم تقول لها إن حسن الجبالي "معمول له عمل".

ياسر جلال يأخذ بحق حنوقة ويظهر لفتوات "عزمي" أحمد صلاح حسني ويلقنهم درسا ويقوم بضربهم، وفي نفس الوقت يقابل عزمي جميلة الغازية ويقول لها: "أنت ليه مش بتحبيني"، ثم يضربها ويقابله أحد رجاله، مؤكدا له أن الملثم ظهر مرة أخرى وكسر يد أحد رجاله.

حسن الجبالى يكشف لمى عمر عن أنه هو الملثم لكنه ما زال يشعر بالحزن على مقتل "حنوقة"، كما يكشف لها عن سبب الاختفاء في زي الملثم، ويؤكد لها أن هدفه هو إعادة حقوق الناس وأنه ينوي أخذ حق "حنوقة"، ويسأل ياسر جلال "ليل" عن سبب عدم كشف سره لدي والدها الفتوة أحمد خليل، وتعترف مي عمر لياسر جلال بحبها له ويطلب منها ألا يتقابلا مرة أخرى لأن لقائهما يعتبره حلم جميل.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.