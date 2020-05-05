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شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة وحضن.. إميليا كلارك تستعرض مساعدات كلبها فى جمع الأحذية والغسيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك متابعيها بصور جديد لكلبها الذي حصلت عليه مؤخراً، وهو يقوم بمساعدتها في المنزل بجمع الأحذية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
وظهرت كلارك في الصور التي نشرتها منذ ساعات وهي تحتضن كلبها وتقوم بتقبيله، بعد أن ساعدها في جمع الأحذية والغسيل، بحسب ما كتبت عبر الصور التي حصدت على أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات، أبرزهم من النجمة الروسية ماريا شارابوفا.
وعلى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة فى شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارة التزاما بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر، الذى فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، وظهرت كلارك وهى تسير بمفردها بصحبة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.
وفى حوار لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت كلارك عن أسرار جمالها التى تشمل تدليك الوجه، وعدم الإفراط فى استخدام المكياج وتنعيم البشرة وترطيبها، قالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا - إنها لم تقم بأى عمليات من شأنها تغيير طبيعة البشرة مثل البوتوكس.
وأوضحت إميليا أنها تعطى الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة والمكياج الذكى والتدليك الليلى للوجه لضمان مظهر صحى لبشرتها وشعورها بالأفضل، قائلة: "أريد أن أفعل كل ما بوسعى فى العناية ببشرتى، فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية أيضًا أنا أختار وضع الطاقة فى التأكد من أننى بحالة جيدة."
وأشارت إلى أنها تقوم بشكل يومى بتدليك وجهها قبل أن تنام، موضحة أن مساج الوجه يساهم فى تنشيط أكثر من 40 عضلة تشكل سقالة الوجه".
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