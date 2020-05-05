شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة وحضن.. إميليا كلارك تستعرض مساعدات كلبها فى جمع الأحذية والغسيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك متابعيها بصور جديد لكلبها الذي حصلت عليه مؤخراً، وهو يقوم بمساعدتها في المنزل بجمع الأحذية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت كلارك في الصور التي نشرتها منذ ساعات وهي تحتضن كلبها وتقوم بتقبيله، بعد أن ساعدها في جمع الأحذية والغسيل، بحسب ما كتبت عبر الصور التي حصدت على أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات، أبرزهم من النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

وعلى سياق آخر، ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة فى شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارة التزاما بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر، الذى فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، وظهرت كلارك وهى تسير بمفردها بصحبة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.

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