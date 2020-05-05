شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت من 8 سنين وبتعالج من معدتى بسبب أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف مطرب المهرجانات حمو بيكا بأنه كان يتعاطى مخدرات ولكن قبل 8 سنوات، أما الآن فلا يتناول أي مواد مخدرة وينصح الشباب بالابتعاد عنها بسبب كثرة أضرارها، قائلا: "أنا مش بشرب مخدرات خالص واللى يقول يقول، وأنا كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لأن أضرارها كتير".

وأكد المطرب حمو بيكا، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدى اليوم، أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، مشيرا إلى أنه يتلقى علاج لمعدته بسبب أضرار المخدرات، ولكن انتبه لحياته بعد الاستفاقة من المخدرات التي كانت يتناولها سابقا.

وأشار مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى أن أفضل مطرب شعبي بالنسبة له هو أحمد شيبه لأنه من الإسكندرية نفس بلده، وأثنى حمو بيكا على نفسه قائلا: "أنا مش مطرب ولكن مؤدى وعملت أغاني لناس كتيرة قوى، وناس كتير قوي كان نفسها تغني معايا ولسه نفسهم يغنوا معايا، وأنا رحت فنادق ودخلت أفراح قبل شاكوكش وأى حد، والناس بتعشقني وممكن أنزل فرح اتصور مع الناس بس وبأخذ أجر"، واختتم: "أول لما المزيكا بتعتي تحضر فى فرح لازم كل الناس تقوم ترقص".

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كما هاجم حمو بيكا زميله حسن شاكوش بعد انتشار أغانيه في الفترة الأخيرة، قائلا: "الغرور أكل حسن شاكوش وبقى مش شايف حد وشايف نفسه أنه رقم واحد واللي بيعمله فى نفسه غلط، وفى مجالنا محدش رقم واحد"، مؤكدا أن النجاح الكبير الذي حققه حسن شاكوش سبقه فيه بنجاحات مهرجانات كثيرة.

وأبدى المطرب حمو بيكا سعادته بالنجاح الذي حققه حس شاكوش، مضيفا: "أنا مش بنفسن وعمري ما أنفسن من شاكوش ولو هينجح 100 سنة أنا فرحان إنه ناجح عشان حسيت أنى عملت حاجة"، مؤكدا أن بداية نجاح شاكوش كانت من المشاركة معه في اغانيه وأنه انتج له حوالي 15 أغنية.

وتابع: "بداية نجاح حسن شاكوش من عندي وأنا أنتجت له أغاني كتير حوالى 15 أغنية وهو كان عنده 5% من الجمهور قبل ما يغني معايا، وصعب شاكوش يتنطط عليا وهو بيتنطط على كل الناس إلا أنا وأنا خط أحمر بالنسبة له".