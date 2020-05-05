شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهواري بعد اعتزال نهى عابدين: "حظها قليل رغم موهبتها.. الفن قاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المخرج الكبير مجدي الهواري على إعلان الفنانة الشابة نهي عابدين اعتزالها عالم الفن، برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تفضل طول حياتها رغم موهبتها حظها قليل!! تشخص وتنتع من قلبها أدوار صغيرة كتيييييير إن حد حتي يقولها براڤو.. أبدا!! كانت مكملة. علشان يجيلها الكبير وبرضه مايجيش إيه ده!! ودلوقتى لما تعتزل تبقى تريند لأول وآخر مرة في حياتها. كم أنت قاسي أيها الفن".



مجدى الهوارى على تويتر

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وكان عدد من الفنانين وجهوا رسائل للفنانة نهي عابدين بعد إعلانها عن اعتزالها التمثيل عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى"، ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا القرار المفاجئ.

يذكر أن نهي عابدين قد دخلت لعالم الفن منذ عام 2009، حيث قدمت دورا ثانويا فى مسلسل "بره الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا" ، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس" ، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا" ، "طلعت روحى".

وتشارك الفنانة نهي عابدين في السباق الرمضاني لهذا العام فى مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة "أوس أوس"، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتشارك أيضا في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.