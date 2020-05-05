شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 12.. القبض على محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، اتفاق "فتحى "أحمد زاهر وأشقائه مرة جديدة فى التخلص من "رضوان البرنس" محمد رمضان، كما تضمن المشهد ايضا اخلاء سبيل "عادل" أحمد داش و "نورا" ريم سامى" من حبسهم داخل منزل "المعلمة فدوى" روجينا، وقام "فتحي" بتهديد شقيقه "عادل" بسبب تعاطيه المخدرات بينما هدد "نورا" بخطيبها "حمادة" المحبوس بتهمة السرقة والتي يقدم شخصيته الفنان محمد مهران.

ودبر "فتحي" أحمد زاهر مكيدة جديدة لشقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان، وذلك باستخدام السلاح الذي ترك عليه بصماته أثناء الاعتداء عليه من رجالة "المعلمة فدوي"، حيث سيستخدمه في اتهام "رضوان البرنس" بقتل أحد الأشخاص، وقام "ياسر" محمد علاء بوضع السلاح في منزل "رضوان البرنس".

وتحدث "رضوان" مع "شيماء" دنيا عبد العزيز وكشف لها أن أشقاءه هم من قتلوا زوجته وابنه، وطلب منها أن تتصل على "عادل" و "نورا" ولكنه وجد هواتفهم مغلقة، وحاول الوصول لهما ولكنهما لم يفتحا له الأبواب خوفا من تهديد "فتحى" لهما، لتختتم الحلقة بالقبض على "رضوان البرنس أمام عودته الى منزله.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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