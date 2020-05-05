شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوات حبايب وراء الكواليس.. محمد سامى ينشر لقطات من تصوير مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج محمد سامي عن بعض اللقطات الجديدة، من وراء كواليس تصوير مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان، الذى يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني الحالي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهر فيها علاقات الإخوة بين بعضهم.

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وأبدع المخرج والمؤلف محمد سامى في سرد أحداث مسلسل "البرنس" بشكل منتظم ومتقن، حيث كانت الـ10 حلقات الأولى هي بداية الشعلة التي تتناول صراع الأشقاء على الميراث والذى يصل لحد التخطيط للقتل، حتى أصبح "اللعب على المكشوف" منذ الحلقة الحادية عشرة، التي بدأت أحداثها عندما أخبر "عادل" أحمد داش شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجة "رأفت" أحمد فهيم، وأعطاه تسجيل يؤكد صحة كلامه، وطلبت منه "علا" نور اللبنانية أن يبلغ الشرطة، ولكن رضوان طلب منهم أن يغادروا المنزل ويتركوه وحيدا.









وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل بـ "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم، وتفاجأوا بأن رضوان حاول الاتصال بهم جميعا أثناء جلوسهم سويا واتفاقهم على التخلص منه بطريقة جديدة، ولكنهم لم يردوا على أي اتصال من اتصالاته.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.