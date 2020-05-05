شكرا لقرائتكم خبر عن إيلام جاى يكشف كواليس "أنا محجور بالبيت" وسر تحقيق الكليب 13 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب والمنتج المغربى العالمى إيلام جاى، أحدث أعماله الفنية على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "أنا محجور بالبيت وهذه قصتي"، وذلك لمواجهة الأوضاع الحالية وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وقد تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث حقق أكثر من 13 مليون مشاهده فى أقل من أسبوع منذ طرحه .

وقد انتشر العمل بشكل كبير في العديد من دول العالم لمختلف الجنسيات وكان ذلك نجاحا كبيرا خصوصا أنه لفنان من أصول عربية، حيث جاء معظم التعليقات والمشاركات علي مواقع التواصل الاجتماعي من رواد السوشيال الميديا بأمريكا والدول الأوروبية وتفاعلهم معها ولذلك حقق هذه النسبة الكبيرة من المشاهدات .

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من جانبه قال إيلام جاى، إن هذا العمل الفني يهدف إلي أنه في الأوضاع الحالية جاء الوقت الذي يضع الإنسان نفسه أمام المرآه للمسائلة عن دوره في الحياة ومعرفة أخطائه وتصحيحها لكي نظل أقوياء .

وأضاف أنه واجه العديد من الصعوبات خصوصا في ذلك الوقت بسبب أوضاع الحجر المنزلي في جميع انحاء العالم وقد تم طرح الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بـ 6 نسخ بالعديد من اللغات منهم العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرهم لكي يصل لجميع رواد السوشيال ميديا بسهولة.

إيلام هو من قام بتنفيذ الفيديو كليب من ناحية الكلمات والألحان، وأيضا إخراجه وقام بتصويره بطريقة وتقنية عالية الجودة من ناحية الإمكانيات والجرافيكس لكي يظهر بهذه الصورة.