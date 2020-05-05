شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 12.. تيمون وبومبا يحصلان على كورسات فى الشحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتشف بومبا – أكرم حسنى – أن دعوتهم مجابة بسبب متسول فى الحلقة الثانية عشر من مسلسل "رجالة البيت" بعدما تواجد فى اشارة مرور بصحبة تيمون – أحمد فهمى – وطلب منهم متسول – محمد جمعة - مساعدة ولكنهم لا يعطوه شىء ويدعى عليهم فيجدا بعد ذلك أمور غريبة، ليعودا مرة اخرى الى الاشارة لمساعدته حتى يدعى لهم لا عليهم.

بعدما قابلاه يدعى بومبا أن يصبح هذا الشحات بصحة جيدة وفجأة يجداه يمشى على قدمه، ويدعى بومبا دعاء آخر بأن يكون غنى فيجد الشحات أمام سيارة فخمة، فيركبا معه السيارة ويكتشفا ان لديه شركة كبيرة للشحاتة وأن السيارة يمتلكها، وأنه دخله يصل إلى 500 ألف جنيه فى الشهر، ليطلبا العمل معه كشحاتين.

يبدأ الشحات محمد جمعة فى اعطاء دروس الشحاتة لتيمون وبومبا والتعليمات التى يتخذها الشحاتين فى مهنتهم، وأن عليهما أن يكونا موهوبان فى التمثيل لأن هذه الشركة أخرجت عدد كبير من الممثلين وخاصة نجوم مسرح مصر، وبالفعل يصعد تيمون وبومبا على المسرح ويقومان بتمثيل مشهد شحاتة.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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