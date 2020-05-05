شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 12.. أحمد مجدى يعترف بحبه لـ ياسمين صبرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة فى بداية الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية"، وتتمثل عندما جعل سالم – محمود البزاوى – ملك – ياسمين صبرى تدخل غرفة زياد – أحمد مجدى – وسط توقعات الكل أن تشاهد ملك صورها على الحائط فى غرفة زياد وتكتشف حيلة زياد، لتجد صورة أخرى ويتلقط زياد انفاسه حيث قام سالم بوضع هذه الصور لاخفاء صور ملك.

يعترف زياد لملك أنه كان يحب واحدة ولكن ظروف حدثت جعلهما يتركا بعضهما، وأنها اضطر الى الزواج من واحدة أخرى، وتخبر ملك زياد بانها لم تعيش قصة حب قبل ذلك، وتنصحه بأنه لا يوجد شخص ينسى حب بحب آخر، وأنه اذا كان يحب واحدة لا يتردد ويعترف لها حتى لا تضيع منه مرة أخرى.

تشعر ملك بالغيرة من داليا – هدى الاتربى – بسبب نظراتها تجاه زياد، وتجعلها معهم فى الاجتماعات لمراقبة تصرفاتها، وتعيد ملك خالد - عصام السقا - الى العمل مرة أخرى كمشرف it، وتقرر ملك الخروج مع زياد لحفل كايروكى ويعيشا لحظات رومانسية وأثناء عودتهما الى المنزل يعترف زياد لملك بحبه لها.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.















