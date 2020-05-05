شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أكثر على شريف الدسوقى مجسد شخصية سباعى فى "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سباعى أو سبعبع" الكومبارس السكير أحد أفراد عصابة عمر و سكر، في مسلسل بـ 100 وش، شخصية سباعي جذبت أنظار المشاهدين وأصبحت حديث السوشيال ميديا الأيام الماضية بسبب خفه دمه وتلقائيته في التمثيل، لذلك نتعرف من خلال السطور التالية على الفنان شريف دسوقى مبدع شخصية "سبعبع".

ولد الفنان شريف دسوقى في محافظة الإسكندرية، وتربى في مسرح إسماعيل ياسين حيث كان والده مديرًا للمسرح. بدأ مشواره الفني عام 2003، وهو ممثل ومدرب تمثيل وكاتب مسرحي، وله تجارب سينمائية محدودة، منها "العنف والسخرية" للمخرجة أسماء البكري عام 2003، و"حاوي" للمخرج إبراهيم البطوط عام 2010، والفيلم القصير "حار جاف صيفًا" للمخرج شريف البنداري عام 2015، كما شارك في مسلسل زى الورد عام 2012، ومسلسل " لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال في رمضان الماضي، وهذا العام يشارك في مسلسل " بـ 100 وش".

وأخرج الفنان شريف دسوقى عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التى قدمها مع فرقة "براح"، كما تميز فى فن الحكي مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجى" الذى اعتمد مخرجه أحمد عبد الله على المنهج الارتجالي ليمنح الحرية لممثليه ويظهر أداؤهم طبيعيًا دون تكلف.

وفاز دسوقي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018 عن دوره في فيلم "ليل خارجي".

كما أشادت الفنانة نيللي كريم، بدور الفنان شريف دسوقي خلال أحداث مسلسل بـ"100 وش"، ونشرت "نيللي" صورة تجمعها بـ"دسوقي" عبر حسابها على تويتر وعلقت عليها قائلة، "سبعبع (سباعي) .. مش قادرة أقول لك فرحانين ليك آد ايه يا غالي".، ورد عليها الفنان شريف دسوقى:" وش السعد".



سباعى و عصابة سكر و عمر سباعى و عصابة سكر و عمر



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شريف دسوقى و شخصية سباعى



آسر ياسين



نيللى

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.