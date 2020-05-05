شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنانة نجلاء فتحى بعد وفاة زوجها حمدى قنديل.. والجمهور: جميلة الجميلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويعتبر أحدث ظهور لها بعد وفاة زوجها الإعلامى حمدى قنديل، وسط العديد التمنيات من جمهورها بدوام الصحة والعافية.

وهنأت الفنانة القديرة نجلاء فتحى، من خلال الفيديو زوجة ابنتها المخرج خضر محمد خضر بمناسبة عيد ميلاده.

وأثنى العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى على ظهور الفنانة الرائعة نجلاء فتحى، حيث قال على "لساها جميلة"، وعلق آخر "جميلة الجميلات"، وغرد أشرف: "جميلة فى صغرها وفي كبرها ما شاء الله عليها للجمال عنوان"، وكتب نشأت: "تبقى جميلة بكل شيء حتى في روحها.. تحياتي وسلامي لها".

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الفنانة نجلاء فتحى أثرت السينما المصرية والشاشة الفضية والمسرح بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة تاركة بصمة كبيرة في التاريخ الفني، وتزوجت من الكاتب الراحل والإعلامى حمدى قنديل.





وكان الراحل حمدى قنديل وصف الفنانة الرائعة نجلاء فتحى، فى مذكراته بأنها ذكية ومرحة وذات شخصية قوية، ستضفى على حياته بهجة لم يعرفها، حيث تزوجا منذ عام 1995، وظلا معا منذ ذلك الوقت، حتى حان الرحيل والغياب، ولم ينجبا أطفالا، لكنهما كانا سعيدان بالرفقة والحب الذى جمعهما.

وسرد قصة زواجه من الفنانة الكبيرة، فى مذكراته التى نشرها تحت عنوان "عشت مرتين"، كاشفا كيف جاءت تلك الزيجة بطريقة طريفة، لم تكن فى حسبانه اللقاءات الأولى جاءت كما حكاها حمدى قنديل، كانت على هامش مهرجان القاهرة السينمائى 1991، وطلب التليفزيون المغربى إجراء مقابلة مع الفنانة نجلاء فتحى، وكانت ترتيبات القدر أن يكون مكان إجراء المقابلة، فى منزل شقيقتها المتزوجة من صديقه اللواء محمد السكرى، والذى كان سببا فى تكرر اللقاءات فيما بعد كثيرا.