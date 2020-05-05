شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد رمضان يوزع كمامات على المواطنين بمستشفيات العزل بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة إنسانية حرص النجم محمد رمضان على توزيع كمامات طبية على المواطنين بمستشفيات العزل، للمشاركة فى التصدى لتفشى فيروس كورونا والذى يهدد المواطنين فى كل مكان بالعالم، وليس في مصر وحدها، والتف الجمهور حول رمضان لالتقاط الصور التذكارية معه، وأشادوا بمسلسله الرمضانى الجديد "البرنس".

والكمامات التى وزعها الفنان محمد رمضان توصى بها منظمة مكافحة العدوى العالمية حيث تمنع 99% من الفيروسات لمنع انتشار العدوى للفريق الطبى داخل مستشفيات العزل، وتم توزيعها على الطاقم الطبى داخل مستشفيات العجوزة والشيخ زايد و15 مايو.

يذكر أن النجم محمد رمضان يعرض له مسلسل "البرنس"، ويشاركه البطولة روجينا واللبنانية نور وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامى وأحمد داش وعلاء زينهم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض طوال شهر رمضان حصريا على قناة DMC.











































































































