شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح مسلسل الاختيار.. اعرف رسالة محمد ممدوح لأمير كرارة وطاقم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد ممدوح، على تقديم الدعم للنجم أمير كرارة، وتهنئته على نجاح مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته ويجسد فيه شخصية الشهيد أحمد منسي، ويقوم بإخراجه بيتر ميمي.

وقال ممدوح في صورة نشرها لكرارة عبر حسابه الشخصي بموق إنستجرام: "عايز أقول أن مسلسل الاختيار من الأعمال اللي محتاجين نشوف زيها كتير الفترة الجاية.. عمل صادق ويحمل رسالة مهمة جدًا للأجيال اللي طالعة وبيزود حبهم لوطنهم، بيخليهم يشوفوا الصورة كاملة ويعرفوا مين معاهم ومين عليهم.. فعاش أمير كرارة على الدور الملحمي للشهيد البطل أحمد منسي الله يرحمه وعاش كل فريق عمل المسلسل ودور القوات المسلحة المصرية في دعم المسلسل عشان يطلع بالصورة الواقعية دي".

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وشهدت الحلقة الـ 11 من المسلسل، أحداث متتالية، حيث دار حديث بين الرائد أركان حرب أحمد منسى، وبين الإرهابى عشماوى بطريقة الفلاش باك، وكان يشرح له التدريب مع الجنود وخلافه، وأثناء حديثه مع منسى، قال له: "أنا عمال أكلمك وأنت بقالك ساعة بتنضف البندقية" للدرجة دى مرتبط بالبندقية، ليرد منسى قائلاً: "لو كان عليا أفضل ألمع في بندقيتى.. لحد ما تبقى مراية، لازم اللى جاى من بعيد يعرف إن دى بندقية منسى"، فى إشارة منه بالتحلى بالقوة والعزيمة ليدب الرعب فى قلب الأعداء.

على الجانب الآخر، دار حديث بين أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق قائد جماعة أنصار بيت المقدس، من عمشاوى، مفاده أن هناك بعض من أهالى مدينة الإسماعيلية يترددون على مبنى المخابرات في المدينة، ومن الممكن أن يرصد أحدهم تحركتنا ويبلغهم، فطلب من الإرهابى عشماوى أن يقوم بعملية جديدة ومؤثرة وهى تفجير مبنى المحابرات العامة في مدينة الإسماعيلية، لتختتم الحلقة الحادية عشرة في إثارة وتشويق انتظارا للحلقة المقبلة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.