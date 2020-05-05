شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تشيد بموقف هشام سليم مع ابنه: تحية وانحناء لصراحته وجراءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الإشادة بموقف الفنان هشام سليم تجاه ابنه ومساعدته في تحوله من فتاة لشاب، جراء عمليات تحول جنسي.

وقالت مايا دياب في بوست عبر حسابها بإنستجرم: "تحية وانحناء لصراحة وجرأة الممثل القدير هشام سليم، وهذا الكلام عن (ضناه) وهو ليس للتشجيع وعدم التشجيع على شيء ما، إنما لقناعته بعدم الاختباء وراء إصبعنا، نحن مجتمع طبيعي فيه كل شيء وإذا كانت الأعراف والأعراض والأديان تتعارض مع نظرية ما ولكنها لا تستطيع أن تلغيها لأنها موجودة أصلاً في المجتمع وفي البيوت، تقبّل الواقع لا يلغي قناعاتنا إنما يسلّط الضوء ويُعطي فكرة واضحة اننا أناس ناضجين مثقفين والأهم الأهم (محبّين)، الحب مصدر ونواة كل شيء، كل الحب أستاذ هشام، كل الحب لابنك ❤️????".

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وتصدر اسم الفنان هشام سليم وابنته "نورا" مواقع التواصل وقائمة البحث فى موقع "جوجل" بعد كشفه في تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكرا بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كدة وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وتابع هشام سليم، فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأكد الفنان هشام سليم، أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلاً: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".