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شكرا لقرائتكم خبر عن غناء وتمثيل.. "لِلّا فضة" تخطف الأنظار فى أولى تجاربها مع "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول ظهور لها فى مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، خطفت الممثلة الشابة لِلّا فضة الأنظار إليها، بقبول عال وموهبة تخطو خطواتها الأولى فى عالم الفن، ومن المعروف عن "لِلّا" أنها مطربة تقدم نوعا مختلفا من الموسيقى على طريقة "الأندرجراوند" ويعد "البرنس" التجربة االثانية لها فى مجال التمثيل، بعد أن شاركت قبل عامين فى فيلم قصير يحمل اسم "عزومة الليلة دى" .
وتجسد الفنانة الشابة لِلّا خالد فضة، ابنة مصور المشاهير "خالد فضة" في مسلسل "البرنس" ، شخصية "مدمنة" انتقلت لتعيش مع شاب من عمرها وهو الفنان الشاب أحمد داش، وتنشأ قصة حب بينهما وهما فى سن صغيرة.
وقدمت للا فضة خلال أحداث المسلسل أغنية بعنوان "عيدي" من كلماتها و ألحانها، والتى لاقت إعجاب متابعيها وعلقت على "تويتر" قائلة: "مش قادرة أقولكم أنا سعيدة إزاي إنه الأغاني لسة هتنزل قريباً و already عاجبه معظم الناس. إنه في ناس شايفاك و مصدقة في اللي انت بتعمله.. يارب كل الناس تكون فى نص السعادة اللي أنا فيها حالياً".
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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