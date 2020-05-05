شكرا لقرائتكم خبر عن غناء وتمثيل.. "لِلّا فضة" تخطف الأنظار فى أولى تجاربها مع "البرنس" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول ظهور لها فى مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، خطفت الممثلة الشابة لِلّا فضة ‏الأنظار إليها، بقبول عال وموهبة تخطو خطواتها الأولى فى عالم الفن، ومن المعروف عن "لِلّا" أنها ‏مطربة تقدم نوعا مختلفا من الموسيقى على طريقة "الأندرجراوند" ويعد "البرنس" التجربة االثانية لها فى ‏مجال التمثيل، بعد أن شاركت قبل عامين فى فيلم قصير يحمل اسم "عزومة الليلة دى" .‏

وتجسد الفنانة الشابة لِلّا خالد فضة، ابنة مصور المشاهير "خالد فضة" في مسلسل "البرنس" ، شخصية ‏‏"مدمنة" انتقلت لتعيش مع شاب من عمرها وهو الفنان الشاب أحمد داش، وتنشأ قصة حب بينهما وهما فى ‏سن صغيرة.‏

وقدمت للا فضة خلال أحداث المسلسل أغنية بعنوان "عيدي" من كلماتها و ألحانها، والتى لاقت إعجاب ‏متابعيها وعلقت على "تويتر" قائلة: "مش قادرة أقولكم أنا سعيدة إزاي إنه الأغاني لسة هتنزل قريباً و‎ ‎already ‎عاجبه معظم الناس. إنه في ناس شايفاك و مصدقة في اللي انت بتعمله..‏‎ ‎يارب كل الناس تكون ‏فى نص السعادة اللي أنا فيها حالياً".‏

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ‏ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، ‏و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.‏

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى ‏dmc‏ و ‏dmc‏ دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد ‏رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ‏ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، ‏وإنتاج شركة سينرجى.‏