شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق.. جوكر التمثيل صاحب القماشة الواسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان أحمد وفيق في دراما رمضان عملين الأول هو "الاختيار" أمام أمير كرارة حيث يقدم قائد من قادة الجيش المصري الوطني العظيم وهو القائد المقدم مدحت الحنفي قائد كتيبة 103 بالعريش والذي يرأس الشهيد أحمد المنسي وتجمعه بالمنسي مشاهد كثيرة ومناقشات أكثر داخل أحداث المسلسل .

وعلي النقيض تماما يقدم دور ضابط في مسلسل "النهاية" أمام يوسف الشريف ولكنه هنا يقدم ضابط في المستقبل خائن ومستغل ولا يهمه إلا مصلحته وفي سبيل مصلحة وظيفته يدوس على من حوله فيقتل ويسفك الدماء في شخصية " السيد مؤنس " قائد القوات في تكتل " إينرجيكو " .



أحمد وفيق في الاختيار حماده وفي النهاية حماده تاني

أحمد وفيق من الممثلين الموهوبين أو كما يقال بلغة السوق " قماشة تمثيلية واسعة " فهو ابتعد عن النمطية في أدائه وبالتالي لم ينمطه المخرجين في شخصيات محددة وأصبح ممثل جوكر يتم توظيفه في أعمال مختلفة فتارة تجده شرير وأخري طيب وجدع وابن بلد وثالثة كوميدي وصاحب نكتة ورابعة وخامسة وهكذا فهو ممثل متعدد الأوجه وبـ 100 وش .



المقدم مدحت الحنفي في مسلسل الاختيار

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أحمد وفيق اعتاد المشاهد كل عام في موسم مسلسلات رمضان أن ينتظره في بطولة مشاركة مع نجوم رمضان فقد تألق من قبل مع نيللي كريم في مسلسل " تحت السيطرة " كما تميز في مسلسل " امر واقع " وقدم شخصية المقدم عمر رمضان وقدم مع الزعيم عادل أمام في " عوالم خفية " دور جمال الصياد وفي " سقوط حر " مع نيللي كريم قدم شخصية صعبة جدا وهي شخصية سليم الزرقاني .



السيد مؤنس في مسلسل النهاية

أحمد وفيق برغم أنه تخرج في كلية (التجارة) جامعة (المنصورة) ولم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية إلا أنه تخرج من مدرسة محمد صبحي وشارك في مسرحية (بالعربي الفسيح) 1996، ثم دخل مدرسة يوسف شاهين الذي أكتشفه وقدمه في فيلم (الآخر) 1999، ثم في فيلم (سكوت هنصور) 2001 وبعدها شارك في أفلام مثل: (العاصفة) 2001، (دكان شحاتة) 2009، (بنتين من مصر) 2010، و(صرخة نملة) 2011 كما تنوعت أدواره وشارك وفيق في عدة أعمال تليفزيونية منها: (على مبارك) 2008، (أهل كايرو) 2010، و(سمارة) 2011.