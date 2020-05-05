شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري تقرأ الفنجان للسياح بالدولار فى الحلقة 12 من مسلسل "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "فلانتينو" قيام داليا البحيري بقراءة الفنجان لإحدى السائحات الخليجيات بالفندق الذي تقيم به، حيث شاهدتها وهى تقرأ الفنجان لنفسها مما جعلها تطلب منها قراءة فنجاتها مقابل 100 دولار.

وشهدت الحلقة أيضا قيام عادل إمام بشراء ملابس لداليا البحيري وأخذها في جولة بالأهرامات وحديقة الحيوان، وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.