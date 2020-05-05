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داليا البحيري تقرأ الفنجان للسياح بالدولار فى الحلقة 12 من مسلسل "فلانتينو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "فلانتينو" قيام داليا البحيري بقراءة الفنجان لإحدى السائحات الخليجيات بالفندق الذي تقيم به، حيث شاهدتها وهى تقرأ الفنجان لنفسها مما جعلها تطلب منها قراءة فنجاتها مقابل 100 دولار.

 

وشهدت الحلقة أيضا قيام عادل إمام بشراء ملابس لداليا البحيري وأخذها في جولة بالأهرامات وحديقة الحيوان، وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.

 

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

 

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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