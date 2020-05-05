كاريس بشار تعلّق على كلام نادين نجيم: من حقها إعطاء رأيها

الثلاثاء 5 مايو 2020

الممثلة السوريةكاريس بشار

علقت الممثلة السورية كاريس بشار لأول مرة على الكلام المفبرك الذي قيل عن لسان الممثلة نادين نسيبب نجيم بحقها بأن أداء كاريس لا يقنعها كممثلة".



وفي أول ردّ لـ كاريس على هذا الكلام عبر برنامج "تراندينغ" قالت "كنت أصور مشاهدي في "سوق الحرير" واستغربت في اليوم التالي ما يحدث على السوشيال ميديا من هجوم على نادين، وتفاجأت من ردود أفعال الناس عليها".

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وتابعت "لنفترض أن ما قالته نادين صحيحاً، بالرغم من أنها نفته وهو غير صحيح من خلال منشور لها، ألا يحق لها أن تعكي رأيها؟

وأضافت "كان جدا غريب الهجوم الذي حصل على نادين، وكأن الشخص لا يمكنه أن يعبر عن رأيه وأنت في النهاية ممثل ومن حقك الطبيعي ان تعطي رأيك بزميل لك".

وختمت كاريس حديثها قائلة "ليس بالضرورة أن يقنع أدائي كل الناس، وأنا أتعهد بأن أصل في يوم من الأيام وأقنع الجيمع وأكون ممثلة جيدة".

يذكر أن كاريس بشار تشارك بدور "قمر" في مسلسل "سوق الحريري" مع نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية.