فن ومشاهير

طلال مارديني يردّ على هجوم أيمن رضا على معتصم النهار

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الثلاثاء 5 مايو 2020

طلال مارديني

بعد تشكيك الممثل السوري أيمن رضا بنجومية مواطنه معتصم النهار وأن وان شركة الصباح هي من قدمته للوطن العربي وليس بإختيار الجمهور خلال برنامح "راحت علينا" مع الزميل هشام حداد وجه الفنان طلال مارديني عبر بث مباشر على "انستغرام" رسالة قاسية لكل منتقدي زميله معتصم النهار، قائلا "النهار فنان موهوب إستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة وجيزة".

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 وتابع: "إن الذين لم تعجبهم نجاحات النهار بدؤوا يظهرون له صور قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب فضائح له بسبب غيرتهم وحقده"، مشيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن ترى فنان يُهاجم بهذه الطريقة فقط لأنه استطاع شق طريق بنفسه".

وطالب مارديني جميع الحقودين والحسودين بأنه "إذا لم تفرح لنجاح صديقك وتصفق له إلتزم الصمت، ليعود ويقول " اخرس".

الجمهور أكد بأن كلام مارديني حقيقي وواقعي، فيما قال البعض إنه يدافع عن صديقه النهار في ظل الهجوم الذي شنه أيمن رضا.

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