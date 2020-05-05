أيمن بهجت قمر يتراجع عن قرار اعتزال كتابة الأغاني بسبب حسين الجسمي وعمرو دياب

الثلاثاء 5 مايو 2020

الكاتب المصريأيمن بهجت قمر

تراجع الكاتب المصري أيمن بهجت قمر عن قراره باعتزال كتابة الأغاني، بعد نجاح أغنيته الجديدة "سنة الحياة" للنجم حسين الجسمي، وتحقيقها 28 مليون مشاهدة في رمضان، مؤكدا أنه وعد بالتراجع عن قراره إذا نجحت هذه الأغنية، وأشار إلى النجم عمرو دياب في اتخاذ القرار.



أيمن احتفل بنجاح أغنيته الجديدة "سنة الحياة" للنجم حسين الجسمي، التي تم ترويجها ضمن حملة دعائية لإحدى شركات خدمات الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا إنها حققت ٢٨ مليون مشاهدة على اليوتيوب و٢٦ مليون على الفيس بوك في عشر أيا.

وقال: الشركة المعلنة شالوا المديونية اللي عليا وييرجعوا لي الخط القديم كمان، كل دي أخبار تفرح وتفتح النفس وكده أقدر أنفذ وعدي اللي وعدته واسمع لضغوط مراتي وولادي واصحابي وكل الناس الحلوة اللي ادت من وقتها وكلمتني وكتبت لي.

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أضاف: وبعد ما نفسيتي هديت خصوصا كمان مع نجاح أغنية مهرجان مع الهضبة وكلامه عني وكلامه ليا وتشجيعه ..أنا هكتب اغاني تاني.

يذكر أن الشاعر والكاتب الغنائي، أيمن بهجت قمر، أعلن في شهر فبراير الماضي اعتزاله كتابة الأغنيات في الفترة المقبلة، مؤكدا أن أغنية "مهرجان" في ألبوم عمرو دياب الأخير "سهران" ستكون مسك الختام، وأشار إلى أنه سيغلق هاتفه حتى لا يتلقى اتصالات من نجوم الفن للتأثير على قراره.

وكتب بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك: بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديًا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية "مهرجان" هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني..

تابع قائلا: هكتب أفلام، مسرح، مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتي وخلاص قررت أرتاح من السبق ده، أنا آسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا.