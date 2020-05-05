حلقة "المِثْلِيِّين" في مخرج 7 تُثير جدلًا وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 5 مايو 2020

ناصر القصبي

أثارت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مخرج 7" الجدلَ على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حين طرحتْ قضية "المِثْلِيِّين" في المجتمعات، وكان ناصر القصبي هو المحور الأول الذي قام بدور البطولة في الحبكة الدرامية.



كما ناقش مسلسل "مخرج 7" العديدَ من القضايا الاجتماعية، والرؤية التي تدور في مخيِّلة الكاتب خلف الحربي للعمل، من البحث عن القضايا ومحاولة البحث عن الحلول.

من بينها قضايا المرأة والزواج في السر وقضايا النصب والاحتيال التي أصبحت رئيسية في المسلسل، ويقف خلفها راشد الشمراني، الذي اعتاد لسنين على حبكة دور النصب والاحتيال في معظم أعماله، وهو ما عرف به الجمهور عن قرب.

عشر حلقات مضت من المسلسل، وهو ما أثار الانتقاد اللاذع من قِبَلِ روَّاد مواقع التواصل، وتحديدًا في منصة "تويتر"، حيث أبْدَتْ غالبية المغردين تشاؤمهم من العمل، واصفين المسلسل بالعمل الضعيف، حيث إنه مليء بالأفكار ويفتقر للنص والسيناريو والقصة الدرامية الحقيقية، رغم أن العمل كوميدي بحت وبعيد كل البعد عن التراجيديا، ويُعرض في وقت الذروة.

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وقد أخفقت الأعمال السعودية هذا العام، بل ظهر الكثير من "الهاشتاجات" في "تويتر" تدين ما تمت مشاهدته من قِبَلِ المشاهدين، في المقابل دأب العديد من الكتاب والنقاد على تفنيد معنى الرسالة السامية في الدراما، إلى أن جاءت الحلقة التي طرحت قضية "المثليين".

والتي ظهر فيها ناصر عن طريق نشره لفيديو عبر "سناب شات" يدين فيه المثليين، واصفًا إياهم "باللي يبيلهم حرق"، وهو ما دعت القصة إلى أن يقدِّم اعتذاره عن طريقهم، حيث عرضت حيثيات الحلقة حضور أحد المثليين للاجتماع بناصر القصبي، ومفاوضته لتقديم اعتذاره لهم، إلا أن ناصر كان ضدهم في نهاية الحلقة، ورافضًا قطعيًّا لما يفعلونه من فطرة غير سليمة.

وغرَّد الناقد والكاتب رجا المطيري في حسابه على "تويتر" كاتبًا: بمناسبة الجرأة غير المقبولة لمسلسل مخرج 7، وعدم احترامه لوقت العائلة، هذا مقال قديم عن نفس الموضوع.. الرقابة على التلفزيون"، وأضاف رجا في تغريدته أنه طالَب في القنوات باحترام وقت العائلة، وبالتنويه مسبقًا عن محتواها الجريء، فقنواتنا تعيش في فوضى رقابية ولا بد من ضبطها.

كما غرَّد الصحفي أحمد الفهيد كاتبًا: "هذا وقت ذروة، وقت للمشاهدة العائلية، وفي قناة سعودية، احترموا ثقتنا بكم، وإن كنتم ترون ذلك أمرًا عاديًّا، ضعوا تنبيهًا (+18) حتى لا نشاهده مع أطفالنا.. ‏احترموا حقَّنا في حماية أطفالنا من هذا التلوث، كما تحترمون حقوق (المثليين)".

كما كتب الناقد الفني عبد الرحمن الناصر: "من غير المعقول، في كل يوم نعدّل ونبرر للنشء سقطات مخرج 7، ما حدث (مفاجأة)، خارجة عن المألوف، لقد كنا كعادتنا نتسمَّر نحنُ وأسرنا ننتظر ما يُشبع ثقافتنا ويسعدنا في وقت (ذهبي)، كان كل عباقرة الدراما في الوطن العربي يتسابقون عليه، فقط، ليسعدونا ويقدموا لنا وجبة وعي تشرح صدورنا".

وكتب الإعلامي عبد الله الفقير تغريدة قال فيها: "الصراحة إحنا اللي ما عندنا وقت نضيعه بمتابعة السماجة، ليس من حقك أن تغتال الشاشة بأفكار العاجز عن الإبداع، لتمرِّر مثل هذه المشاهد.. مخرج 7 هو طريق النهاية للكاتب ومَنْ معه من طاقم الفشل".