إلهام علي: أرحِّب بالانتقاد البَنَّاء.. ودوراي في أم هارون ومخرج 7 لا يمثِّلان شخصيتي

الثلاثاء 5 مايو 2020

إلهام علي

استضاف حسن البلام، عبر برنامج "سوالف رمضانية"، الذي تنتجه روتانا للصوتيات والمرئيات عن طريق البث المباشر في السوشيال ميديا، الممثلة "إلهام علي".



وتحدثت إلهام عن مشاركاتها الدرامية الرمضانية هذا العام، بالإضافة إلى الانتقادات التي تواجه المجتمع الدرامي. وحول ضجة الأعمال، تحدثت إلهام علي حول أعمالها التي تقدمها في رمضان هذا العام، وحول "مخرج 7" أيضًا.

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قائلة إن المسلسل هو فاكهة رمضانية، حاولنا خلاله أن نسلِّط الضوء على القصص الاجتماعية، وحاولنا أن نقتبس الموضوعات بقصة بسيطة وبعمل كوميدي خفيف على المشاهد، ونحن لا نعطي درسًا تربويًّا، وإنما هو عمل بسيط وسريع، وسعيدة بالعمل مع المخرج أوس الشرقي، وأعتبر العمل من أهم التجارب التي عشتها معه في التصوير والإخراج. وحول مشاركتها في مسلسل "أم هارون" مع حياة الفهد، قالت إن حياة داعمة لها منذ بداياتها، وفي مسلسل "ريحانة" كأول عمل جمعني بها، ولا يمكن أن أتناسى فضلها، وشاركتُ مع حياة الفهد بمسلسل "حصة قلم" العام الماضي، والمسلسل الثالث معها هو "أم هارون"، وفضلها كبير عليَّ، وقدَّمتني للمشاهدين في أول الأعمال كما يجب. وأضافت إلهام في حديثها حول الأدوار في أعمالها الرمضانية، أن دورها في "أم هارون" بحسب المواقف تتغير، إنما دورها في مخرج 7 هو دور قيادي، وشدَّدت إلهام على أنها شخصيات بعيدة عنها تمامًا وعن شخصيتها الحقيقية.

وحول الانتقادات، قالت إنها مرحِّبة بالنقد في حال كان النقد بناءً، ووجهت رسالتها للمنتقدين بأن يفرِّقوا بين النقد والتجريح؛ لأن الممثل يملك المشاعر والأحاسيس، وهناك خلط بين الحالتين، وشددت على عدم الإساءة للفنان.

ونوهت إلهام بأنها ابنة المسرح، ولولا أزمة "كورونا" لقامت بالمشاركة في عمل مسرحي من خلال مسرحيات عيد الفطر المقبلة، وأشارت إلى أن لها عدة مشاركات مسرحية سابقة في الكويت وغيرها. وأكدت إلهام أن تجربتها المسرحية بالسعودية كانت في موسم الرياض، وجمهور الرياض يملك ثقافة فنية كبيرة، والجمهور واعٍ، ويوجد إقبال على الفن المسرحي بالسعودية، وذكرت أنها سعيدة بهذه التجربة الماضية.

وتحدثت عن أعمالها المقبلة، حيث إنها صوَّرت مسلسلًا في جنوب إفريقيا سيرى النور قريبًا، وهو عمل عربي، من بطولة عبد المحسن النمر، بالإضافة إلى أربعة ممثلين من السعودية.