خطأ في مسلسل «محمد علي رود» يضع القائمين عليه في حرج بالغ

الثلاثاء 5 مايو 2020

أبطال مسلسل محمد علي رود

وقعت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، في حلقة أمس الأول من مسلسل «محمد علي رود»، في خطأ تسبَّب في وضع القائمين على المسلسل في حرج بالغ؛ حيث قالت في أحد مشاهد الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تدعو الله أن يُعيد ابنتها المفقودة: «يا منجي يوسف من بطن الحوت»، بدلاً من «يونس»، لتخلط بين أسماء الأنبياء.



وقد أُحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكَّلها وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، بعد أن تناقل رواد مواقع التواصل المقطع بشكل سريع.

Advertisements

ليسارع تلفزيون الكويت بإصدار تنويه واعتذار جاء فيه: «تلفزيون الكويت (يعتذر عن الخطأ) غير المقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل (محمد علي رود)، وتمَّت إحالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكَّلها الوزير محمد الجبري، بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان».

وغرَّد وزير الإعلام عبر صفحته على «تويتر» قائلاً: «وجَّهنا بإصدار قرار بحلِّ لجنتَي النصوص والمشاهدة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها أخيرًا من تقديم تقريرها ومحاسبة كل مقصِّر».

ومن جانبه، عبَّر المنتج والمخرج عبد الله بو شهري منتج مسلسل (محمد علي رود)، عن اعتذاره بخصوص الخطأ غير المقصود من الفنانة فاطمة الحوسني، والخلط بين أسماء الأنبياء عليهم السلام، وقال في بيان صحفي إن العمل الفني شأنه شأن أي عمل آخر قابل للخطأ.

في ظل الظروف المتسارعة من أجل الانتهاء من التصوير في وقت مناسب، وذلك كان السبب المباشر وراء ذلك الخطأ، الذي نعتذر عنه كفريق عمل للمسلسل، وقد تمَّ تلافي المشهد في بقية القنوات التلفزيونية، حيث يُعرض العمل في عدد من الفضائيات الخليجية.