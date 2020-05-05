بعد عودته من تركيا.. أحمد إيراج يقضي مدة الحجر الصحي بالكويت

الثلاثاء 5 مايو 2020

الفنان الكويتيأحمد إيراج

عاد الفنان الكويتي أحمد إيراج إلى الكويت قادمًا من تركيا التي قضى بها 45 يومًا، ويقضي الآن مدةً في الحجر الصحي منذ 9 أيام؛ حفاظًا على أسرته ومَن حوله ولمصلحة الكويت، وتمنى أن يُقدِّره الله سبحانه وتعالى على خدمة وطنه.

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وبيَّن إيراج أنه كان في تركيا وينتظر بفارغ الصبر العودة لوطنه لكنه لم يتمكن بسبب إغلاق مطار الكويت، وتواصل مع السفارة التي رتبت له إجراءات السفر، مؤكدًا أنه كان ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية هناك، وعاد الآن ليبقى بالحجر إلى أن يتم إخراجه.

وعن أعماله التي شارك فيها خلال الموسم الرمضاني الحالي ذكر أنه شارك في مسلسل "في ذاكرة الظل" مع الفنان داود حسين ونخبة من النجوم، وقدم خلاله شخصية جديدة لم يسبق أن جسَّدها من قبل، موضحًا أن دوره بمسلسل "في ذاكرة الظل" لا يستهويه كثيرًا، ولكنه جسَّده لأنه يرى في تقديمه ضرورة، اتساقًا مع قناعته بضرورة أن يُنوِّع الممثل في اختياراته.

يذكر أن إيراج يعد من أبرز الفنانين الكويتيين قدم عدة أعمال مسلسل (بيت الوالد) ( باحث في الديرة ) (سابع جار) (جرح الزمن) (بيوت من ثلج ) ( ثمن عمري) (عافك الخاطر ).

وقدم العديد من المسرحيات منها (الغجرية والأحدب) (اللي يدري يدري) (عالباب يا شباب) (قصر الساعات) كما قدم للسينما فيلم (شباب كول) (فرصة أخرى) (مع الخطر ) (سرب الحمام).