قصي خولي يفوز على أحمد السقا ويرقصان الدبكة بمشاركة رزان مغربي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الفنان السوري قصي خولي، ضيفا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، مع النجم أحمد السقا ورزان مغربي في الحلقة الثانية عشر، الذي يعرض على شاشة MBC مصر.

وبدأ قصي الحلقة، موجهًا حديثه لمنافسه أحمد السقا، قائلاً: "إن شاء الله تربحني"، ليرد عليه السقا، قائلاً: "قصي من النجوم المفضلين بالنسبالي واللي بستمتع بأعماله ومش مجاملة".

ورقص قصي والسقا في بداية الحلقة، الدبكة السورية، وهي رقصة فولكلورية شعبية منتشرة في بلاد الشام، وتمثل التراث الفلكلوري لتلك البلدان، وشاركتهما رزان مغربي الرقص، على أغنية شامية. ‎

ونجح قصي خولي في التغلب على أحمد السقا، وانتصر عليه بعد منافسة قوية بين النجمين، دارت بينهما على مدار 6 تحديات بالبرنامج، وبانتصاره هذا عليه الوفاء بوعده إلى جمهوره الذي وعدهم إياه على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النجم السوري قصي خولي، قد أشعل حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة مع السقا، وعلق عليها قائلا: "مين بتعتقدوا رح يفوز غدا.. من أجوبتكم الصحيحة ح أعمل قرعة صغيرة وأختار اسم صبية واسم شاب وأسجل لهم معايدة صغيرة بأسمائهم ونزلها عندي على الإنستغرام.. كشكر منى على المحبة والاهتمام والدعم الدائم من المحبين الغوالي الخوليين".

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وتحدث الفنان السوري عن مسلسله الرمضاني "2020"، حيث قال إن المسلسل يقدم قصة حلوة وجديدة وبها قراءة مختلفة على صعيد الإخراج والكتابة والتمثيل حتى الإنتاج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

ويشهد برنامج اغلب السقا، في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

ويقوم قصي ببطولة مسلسل "2020" الذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم يستطع صناعه اللحاق بموسم الدراما الرمضانية، قبل أن يعلن "قصي" عودة تصوير المسلسل مرة أخرى.

وسيجسد خولي شخصية رئيس عصابة يدعى "صافي"، يحاول الظهور بطريقة إيجابية وأخلاقية أمام الناس، من أجل إبعاد الشبهات عنه، فيما تجسد نادين نجيم شخصية ضابطة شرطة تدعى سما.