اعتراضات واسعة حول دور ياسمين صبري بـ"فرصة ثانية": الأحداث غير منطقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلًا واسعًا بسبب الأحداث التي يشهدها مسلسلها "فرصة تانية"، الذي تنافس به في الماراثون الرمضاني الجاري، فبحسب المتابعين فإن هناك اعتراضات واسعة حول طبيعية الشخصية الفاقدة للذاكرة التي تقدمها ياسمين صبري.

واندهش العديد من المتابعين بسبب تذكر ياسمين صبري، لأسرتها المكونة من شقيقتها وابنتها إضافة إلى والدها ووالدتها وتتعامل معهم بطريقة عادية كأنها لم تفقد الذاكرة بعد تعرضها لحادث سير، ولم تتذكر على الإطلاق حبيبها الذي يقوم بدور "زياد" وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد مجدي.

وقال متابعون إن مسلسل "فرصة تانية" به خيال علمي وأحداث غير منطقية أكثر من مسلسل "النهاية"، معربين عن اندهاشهم من العمل، وشخصية ياسمين صبري رغم ثناء البعض على أدائها.

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وشهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "فرصة تانية" أحداثًا مثيرة إذْ أصبحت علاقة أحمد مجدي، وياسمين صبري في خطر، حيث استطاع في الحلقات القليلة الماضية استغلال فقدان "ملك" للذاكرة ودخول حياتها من جديد معتمدًا على ذكرياته معها.

وأصبح "زياد" من بين فريق عمل "ملك" في الشركة وساعدها في أزمة تسريب بيانات الشركة والتي كان الغرض منها توريطها إلا أنها خرجت من الأزمة بمساعدة "زياد" الذى يكمل خطته ويأخذها لمنزله لتناول الغداء مع أسرته ولكن ما حدث على عكس ما يتوقع زياد، حيث قام والده "سالم" الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وأدخلها غرفة "زياد" لإلقاء نظرة عليها في حين أن الغرفة مليئة بصور لملك وذكريات بينهما.

يُذكر أن فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" يتكون من ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.