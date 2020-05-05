إيلون ماسك يثير الاستغراب باسم طفله الجديد.. ويقبل تحديًا بنشر صورته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن الإعلان عن تعاون الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، مع الفنان الأمريكي توم كروز في إطار خطة لتصوير فيلم في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، السبب الوحيد ليتصدر ماسك حديث وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، وإنما كان هناك سبب آخر وهو اسم طفله.

ففي وقت سابق من اليوم أشعل ماسك، تويتر بالتعليقات والردود حول اسم مولوده الجديد الذي قيل إنه اسماه (X Æ A-12 Musk)، والذي استلهمه من فيلم حرب النجوم الذي صادف أمس الإثنين، فيما ألمح البعض إلى أن الاسم يشير لألبوم زوجته المغنية غرايمز القادم واسمه (Cyberpunk 2077, titled "4ÆM).

ليقوم بعدها ماسك بقبول تحد من أحد متابعيه والذي استدرجه ليكشف عن جنس المولود، مطالباً إياه بنشر صورته وهو يحمل ابنه، وهو ما قام بعمله بالفعل، إذ نشر ماسك صورة له وهو يحمل طفله بين ذراعيه في المستشفى وقال بأنه طفل ذكر.

ولم يكتفِ ماسك بنشر تلك الصورة فقط، إذ قام بنشر صورة أخرى للطفل وقد طبق أحد فلاتر التطبيقات على وجهه، علق عليها بالقول: "الأم والطفل كل شيء جيد".

ويعد هذا الطفل الأول لماسك من صديقته غرايمز، بينما السادس في الترتيب، حيث سبق له إنجاب 5 أبناء من زيجات مختلفة.

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وكانت المغنية الأمريكية غرايمز، 31 عاماً، قد أشارت في كانون الثاني الماضي إلى حملها من خلال صورة كشفت فيها عن بطنها، عبر حسابها على إنستغرام.

ويذكر أن كلا من ماسك وغرايمز، كانا قد كشفا في أيار/مايو من عام 2018 صداقتهما بشكل رومانسي، ما جعل أول ظهور علني لهما في Met Gala.

وكان إيلون ماسك قد تعرض لفضيحة كبيرة قبل شهرين تقريباً، عندما ظهرت بعض الدلائل التي تكشف زيف ادعاءات الفنانة آمبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، بشأن إساءاته إليها والتي دفعتها لطلب الانفصال عنه، حيث ظهرت لقطات فوتوغرافية جديدة تؤكد تصريحات ديب السابقة حول خيانة آمبر له مع رجل الأعمال والمخترع الأمريكي إيلون ماسك.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حينها، لقطات من داخل المصعد الخاص للنجم جوني ديب في العقار الذي كانت تقطن به آمبر حيث ظهر مالك شركة تسلا العملاقة برفقة زوجة ديب، آنذاك، في أوضاع عاطفية جريئة.