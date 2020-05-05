بينهم أحمد العوضي.. من النجم الأكثر تألقًا بأدوار الشر في دراما رمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تشهد الأعمال الفنية ظهور نجومها في أدوار الشر لدرجة تجعل الجمهور يحملون في نفوسهم كرهًا لهذه الشخصيات الشريرة، وفي دراما رمضان 2020 نجد العديد من الفنانين قدموا أدوار الشر بطريقة قوية تاركين بصمة واضحة في عالم الدراما جعلت منهم نجومًا لهم بريقًا خاصًا.

وأضافت أدوار الشر في دراما رمضان لهذا العام علامة فارقة على مسار الأحداث، ولأن الجمهور يعلم أن أدوار الشر دائمًا ما يجسدها الرجال إلا أنه وعلى عكس المتوقع فإن بعض النجمات ظهرن أيضًا بأدوار الشر في دراما رمضان 2020.

واستطاع الفنان المصري أحمد زاهر أن يلفت الأنظار بدور الشر الذي قدمه في مسلسل "البرنس"، حيث وقف في وجه الكثيرين بالمسلسل أقربهم شقيقه "رضوان" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، إلى أن يصل به الأمر لارتكاب جرائم قتل وتلفيق تهم للآخرين بجانب مشاركة زوجته "فدوى" في تجارة المخدرات.

الفنانة المصرية حلا شيحة تجسد شخصية "فرح" التي تحقد على شقيقتها "عهد" التي تجسدها الفنانة يسرا، وتكن لها الكثير من الشر الداخلي لدرجة تجعلها تحاول التخلص من نجلها بمساعدته على الاستمرار في تعاطي المخدرات.

أما الفنان المصري دياب، يجسد دور "مدحت" في مسلسل "فرصة تانية"، يعمل في العديد من الأعمال غير المشروعة بينها تجارة السلاح والسيارات المضروبة، إضافة إلى معاملته السيئة لزوجته "مريم" التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، ويجبرها على التنازل عن كافة حقوقها ويهددها بكشف سر شقيقتها وهو فقدانها الذاكرة وتجسدها ياسمين صبري بطلة المسلسل.

وتجسد الفنانة روجينا دور شخصية تُدعى "فدوى" في مسلسل "البرنس"، فهي تاجرة المخدرات التي تخطط لزوجها لقتل شقيقه بل إنها العقل المدبر للعديد من الأحداث إضافة لاستعانتها بعصابة من الرجال للاعتماد عليهم حال تعرضها لأي موقف.

وبشخصية "سليم منصور" يظهر الفنان المصري محمود حميدة، في مسلسل "لما كنا صغيرين" برفقة خالد النبوي وريهام حجاج، حيث يدير شبكة للاتجار في المخدرات ويحوم الشك حوله بأنه السبب في مقتل "نهى" التي تجسدها الفنانة نسرين أمين.

وفي مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، تجسد شقيقته "عبير" التي تقوم بدورها الفنانة رحاب الجمل شخصية تُكن الكثير من الحقد له وتخطط لقتله مع أشقائها ناهيك عن مشاركتها في قتل زوجته التي تقوم بدورها الفنانة نجلاء بدر وابنه الأصغر "سيف"، والتي قبل قتلها كانت دائمة الشجار معها.

أما الفنان المصري محمود عبدالمغني فيجسد دور "نعيم الغنيمي" في مسلسل "سلطانة المعز" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ويتاجر نعيم الغنيمي بالبشر ويخدع "سلطانة" غادة عبدالرازق خلال أحداث المسلسل.

بينما تظهر الفنانة مها نصار، بشخصية شقيقة الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" والذي يجسده الفنان أحمد العوضي وتتمنى "مها عشماوي"، الأذى لشعب مصر حيث يحمل المسلسل صراعًا بين القوات المسلحة والعناصر الإرهابية.

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ويجسد الفنان محمد لطفي شخصية "وهيب العزازي" في مسلسل "شاهد عيان" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وشخصية وهيب هو رجل الأعمال يعقد صفقات مشبوهة من تجارة السلاح تارة وصولًا للمخدرات تارة أخرى.

وقدمت الفنانة المصرية آيتن عامر شخصية الفتاة الشريرة في مسلسل "فرصة تانية"، حيث ترفض أن يذهب حبيبها لأحد غيرها رغم أنه لا يحبها وهو ما يجعلها تعرقل حياته لدرجة تجعلها تصل للتفكير في قتل حبيبته التي تجسدها ياسمين صبري كي لا تخطف حبيبها.

أما شخصية "هشام عشماوي" فكانت من نصيب الفنان أحمد العوضي في مسلسل "الاختيار" وهي شخصية حقيقية من واقعنا في المجتمع لضابط سابق التحق بصفوف الإرهابيين وخطط ونفذ عددًا من الهجمات المسلحة على أهداف أمنية ضد الجيش المصري.

وقالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن الشر موجود لدى المرأة مثلما هو موجود لدى الرجل كون المرأة يكون لديها إحساس كبير بالظلم تجاه بعض الأمور، موضحة أن أدوار الشر في دراما رمضان امتزجت بين السهولة و"الأفورة" مشيدة بالفنان المصري أحمد زاهر واعتبرت ما قدمه بابًا لتقديم أدوار شر في الفترة المقبلة.

وأضافت ماجدة موريس في تصريح لـ"فوشيا" قائلة: إن أحمد زاهر هو أقوى فنان ظهر بدور الشر في دراما رمضان 2020 مؤكدة أنه لم يتفوق عليه أحد، مبينة أن الفنانة حلا شيحة تفوقت في أدوار الشر بالنسبة للعنصر النسائي موضحة أنها أدت شخصية "فرح" بشكل يمكن أن يثير الاستغراب لدى الكثيرين كونها تجسد شخصية دكتورة ومن المفترض أنها أكثر الناس علمًا بما تفعله في ابن شقيقتها ولكنها كانت سلسة والأكثر قدرة على تقديم دور الشر بشكل عادي دون "أفورة".

وأوضحت ماجدة موريس أن الفنانة رحاب الجمل في مسلسل "البرنس" قدمت دور "عبير" بشكل يكاد يكون تلقائيا وتعلمت الدرس من فيلم سابق شاركت فيه محمد رمضان أيضًا، واستطاعت في المسلسل أن تكون متميزة وكانت تسعى لأن يكون شقيقها "فتحي" الذي يجسده أحمد زاهر، على علم بكل شيء كونها تريد التخلص من شقيقها محمد رمضان.

وانتقدت "موريس" أداء الفنانة روجينا في مسلسل "البرنس" موضحة أن به "أفورة" وأضافت: "لا أظن إن واحدة معلمة يكون المكياج بتاعها والاهتمام بالملابس بالشكل ده كده"، مردفًة أن الأداء الخارجي به أفورة إذا ما قورنت بمن جسدوا شخصية المعلمة تاجرة المخدرات وسنجد أن هند رستم ونادية الجندي قدموا الشخصية ببراعة شديدة.

وأكدت أن روجينا لم تستطع أن تضبط إيقاع الشخصية، إضافة إلى أن شخصيتها دراميًا لا تتناسب مع الظهور الذي بدت عليه.

ووصفت الشر الذي ظهرت به الفنانة مها نصار في مسلسل "الاختيار بأنه شر يتفق مع العقيدة، كما أشادت بدور الفنانة آيتن عامر في مسلسل "فرصة تانية"، حيث جسدت الدور ما بين الشر والجنون وهو نوع من الشر في اللاوعي بسلوكياتها حيث تقوم بأعمال شر مؤكدة وتصل إلى أنها تحاول قتل نفسها.