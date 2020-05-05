من هو الشاب الوسيم الذي خطف قلوب الفتيات في برنامج رامز جلال؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خطف رجل وسيم بحسب المتابعين الأنظار في برنامج "رامز مجنون رسمي" وهو أحد مساعدي الفنان المصري رامز جلال، وسلطت الكثير من الفتيات الأضواء عليه خصوصاً بعد حلقة الفنان السعودي حسن عسيري، عندما قفز خلفه في الماء وأنقذه.

وبعد كل حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي" يتم تداول صور لمساعد رامز جلال الوسيم وتبدأ الفتيات في رحلة البحث عن اسمه ومعلومات عنه.

لذلك قام موقع "فوشيا" بعمل لقاء حصري مع الشاب أسعد طالب ورصدنا بعض المعلومات عنه.

أسعد طالب هو شاب أردني ولد في الإمارات ويعيش فيها، صادف عيد ميلاده الثلاثين أمس الإثنين 4 مايو، حيث عمل في بداية حياته بمجال التصميم الداخلي لمدة 6 سنوات، ثم أنشأ شركته الخاصة به في مجال تنظيم الحفلات وأعياد الميلاد للأطفال.

ويعمل الشاب الأردني دوماً على تحقيق ذاته وحلمه من خلال التمثيل وعروض الأزياء، حيث مثل كموديل بحوالي 12 دعاية، وصرح لـ "فوشيا" أنه يطمح للوصول إلى القمة في مجال التمثيل السينمائي وتحديداً التاريخي وأفلام الحركة "الأكشن".

شارك أسعد طالب في عدة أفلام، منها الفيلم العالمي "The Misfits" عام 2019، والذي صُور جزء منه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بدور شرطي.

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وكان لأسعد مشاركة في الفيلم السينمائي الاجتماعي "دراهم" الذي شارك في بطولته باقة من الفنانين العرب بدور عضو في عصابة مأجورة، وبفيلم آخر قصير تحت عنوان "برفيكت".

وظهر الشاب الأردني الوسيم مع الفنانة المصري بوسي كـ"موديل" في فيديو كليب "حبيبي اليومين دول" عام 2017.

وعن سبب مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، صرح أسعد طالب لـ "فوشيا" أنه يتابع الفنان المصري رامز جلال ومعجب بشخصيته وهو من اختاره بنفسه للمشاركة في برنامج المقالب.

وخطف أسعد طالب قلوب المتابعات تحديداً، وحقق شهرة كبيرة من خلال ظهوره الخجول في برنامج "رامز مجنون رسمي" كمساعد للفنان المصري، وعلق على ذلك: "لم أتوقع كل هذه الكمية من الدعم المعنوي وأنا فخور في الشباب العربي من كل قلبي".

بالإضافة لدخوله في مجال الفن، ظهر الشاب الأردني كمدرب لياقة بدنية يظهر في إحدى البرامج التلفزيونية على شاشة أبو ظبي.