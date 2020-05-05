هشام سليم وابنه المتحول يظهران معا والجمهور مصدوم من شكل الأخير! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الفنان المصري هشام سليم محط أنظار العديد من الأخبار ووسائل الإعلام بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها خلال ظهوره ببرنامج "شيخ الحارة" حول قصة تحول ابنته نورا من أنثى إلى ذكر.

وسجل برنامج "جعفر توك"، المذاع على فضائية "دويتشه فيله"، أول ظهور لنجل النجم المصري هشام سليم، المتحول جنسيًا "نور"، مقدما حوارا شيقا بينهما عن أزمة تحول نجله من أنثى إلى ذكر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو من البرنامج، حيث بدأ هشام سليم حديثه لابنه، قائلاً: "إنت ابني.. أنا اللى جبتك للدنيا دي.. وأنا اللي لازم أقف جنبك.. ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

كما وجه نور هشام سليم كلمة لأبيه معبرا فيها عن امتنانه له قائلا: "شكرا ليك يا بوبس أنا لولاك مكنتش هبقى هنا وأنت طول حياتك بتعمل اللى تقدر عليه.. آه بنغلط وآه في مشاكل بينا ساعات بس أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل".

وأبدى متابعو السوشال ميديا رأيهم في شكل "نور"، مؤكدين صحة قراره، قائلين: "أبدا ما فيه ملامح بنت"، "تصحيح جنس مو تحويل اللي سواه هو بالأصل ذكر مو أنثى عشان تكتب تحويل"، و"يا جماعة شكله صدق كان رجال.. شكله رجل ما فيه ذرة أنوثة وأتوقع في هذه الحالة عادي يعدلون العيب الخلقي".

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وعلق آخرون: "بسم الله هذا رجل مستحيل أحد يصدق كان بنت"، و"هو بالأساس ولد عنده عيب خلقي"، و"مستحيل شلون كان بنت ياربى شلون"، " كيف كانت بنت هي صوت ولد ولحية وشارب وما عندها صدر "، و" واضح إنه ولد من ضحكته".

وكان هشام سليم قال في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، إن ابنته نورا متحولة جنسيا إلى ذكر وأصبح اسمها نور.

وقال هشام سليم: "بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا إنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وتابع هشام سليم: "في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.