كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بصور عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت كنزى عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيها بشكل مختلف وأشعلت بها السوشيال ميديا. وظهرت كنزى فى الصور وهى ترتدى جاكت وبنطلون ابيض وبطنها مكشوف.
وكانت كنزى عمرو دياب نشرت صورا جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كنزى باطلالة غريبة أثارت الجدل بين متابعيها حيث ارتدت بدلة اوفر سايز باللون الموف واعتمدت على الشعر الكيرلى والمكياج البسيط.
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعى كنزى و جاءت أبرز التعليقات: بدلة فطوطة , ايه البدلة دى , قمر فى اى حاجة .
ومن ناحية اخرى نشرت كنزى دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة و فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة كـ "طرزان".
وظهرت كنزى دياب بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت باللون الجينز الغامق قصيرة فوق الركبة، وبدى باللون الابيض مكشوف البطن.
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