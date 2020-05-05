أول تعليق من ابن هشام سليم المتحول جنسيا

كشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسي والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور الإعلامى له.

وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.

تصدر فيديو اعتراف الفنان هشام سليم بإجراء ابنته نورا عملية تحول جنسي الى ذكر اليوتيوب حيث حقق الفيديو مشاهدة بلغت مليون و100 ألف مشاهدة.

وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا.

وكانت ردود الفعل حول هذا الأمر إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد على ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدون بموقف هشام سليم الأب.

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وقد كشف هشام سليم عن هذا الأمر أثناء تواجده فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.

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