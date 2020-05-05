نوال الزغبي تبهر جمهورها بأحدث إطلالة

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت نوال على الصورة، قائلة: "بعض الصور لا تحتاج إلى تعليق ".
وتفاعل عدد من محبيها ومتابعيها مع الصورة، وعلق أحدهم قائلا :"قمر يا نوال ".
وتابعت أخرى قائلة :" شكلك زي القمر كالعادة".
يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.
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