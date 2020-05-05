دائمًا ما يثير الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بتصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر عبد العزيز، تدوينة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، كتب فيها: "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياه جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".
يشار إلى أنه كان وائل عبد العزيز قد أثار الجدل بسبب خلافاته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب انفصالها عن زوجها الأسبق وارتباطها من جديد بفنان شهير، فوجه لها عدة رسائل عبر حسابه على فيس بوك، الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات واسعة
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تعليق ياسمين عبد العزيز على قصة اقتباس مسلسلها من حياتها الخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد ارتباطها بالعوضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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