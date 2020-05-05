تراند اليوم : فنان شهير يعترف على الهواء: كنت بشرب مخدرات وبتعالج من معدتي بسببها

اعترف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، بأنه كان يتعاطى مخدرات وأنها تسببت له أضرار كثيرة مازال يتعالج منها حتى الآن.

وقال بيكا خلال برنامج شيخ الحارة، “أنا مش بشرب مخدرات خالص واللى يقول يقول، وأنا كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لأن أضرارها كتير”.

Advertisements

وأكد بيكا، أنه عاني من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، مشيرا إلى أنه يتلقى علاج لمعدته بسبب أضرار المخدرات، ولكن انتبه لحياته بعد الاستفاقة من المخدرات التي كانت يتناولها سابقا.

وأشار مطرب المهرجانات حمو بيكا، إلى أن أفضل مطرب شعبي بالنسبة له هو أحمد شيبه لأنه من الإسكندرية نفس بلده، وأثنى حمو بيكا على نفسه قائلا: “أنا مش مطرب ولكن مؤدي وعملت أغاني لناس كتيرة قوي، وناس كتير قوي كان نفسها تغني معايا ولسه نفسهم يغنوا معايا، وأنا رحت فنادق ودخلت أفراح قبل شاكوكش وأي حد، والناس بتعشقني وممكن انزل فرح اتصور مع الناس بس وبأخذ أجر”.

واختتم “أول لما المزيكا بتعتي تحضر في فرح لازم كل الناس تقوم ترقص”.