أحمد فهمي وأكرم حسني شحاتين في الحلقة الثانية عشرة من رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة الثانية عشرة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بظهور الفنان محمد جمعة، صاحب شركة شحاتة كبيرة.

وتشهد الحلقة تقدم أحمد فهمي (تيمون) و أكرم حسني (بومبا) لوظيفة شحاتين في شركة شحاته بهدف جمع العديد من الاموال.

وتتابع الحلقة بقبولهم كشحاتين في شركة الشحاته، وحماس شديد من قبلهم، بعد ما عرض عليهم بأنهم معرضين لفقع عين او إحداث عاهة مستديمة.

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يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد

فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.