فن ومشاهير

فيديو .. قصي خولي يهزم أحمد في الحلقة الـ 12 من إغلب السقا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تبدأ الحلقة الثانية عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم قصي خولي، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز به قصي، ثم التحدي الثاني "صيادين السمك"، والتي فاز به السقا.

 

وفي التحدي الرابع "الدوامة فاز به النجم أحمد

السقا، بينما فاز  قصي في التحدي الخامس، ليكون الفيصل بينهما التحدي السادس والأخير.

 

وفي نهاية أعلن فوز قصي خولي، وذلك عقب تحدي الكانزات، والذي اشعل حماس الجمهور، حيث

كان السقا يتعادل مع قصي، ولكن استطاع قصي أن يخطف الفوز من السقا، وثم تبرع بمبلغ 100 ألف جنيهًا إلى مستشفى بهية.

 

Advertisements

يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

 

شاهد من هنا

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. قصي خولي يهزم أحمد في الحلقة الـ 12 من إغلب السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا