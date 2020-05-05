فيديو .. قصي خولي يهزم أحمد في الحلقة الـ 12 من إغلب السقا

تبدأ الحلقة الثانية عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم قصي خولي، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز به قصي، ثم التحدي الثاني "صيادين السمك"، والتي فاز به السقا.

وفي التحدي الرابع "الدوامة فاز به النجم أحمد

السقا، بينما فاز قصي في التحدي الخامس، ليكون الفيصل بينهما التحدي السادس والأخير.

وفي نهاية أعلن فوز قصي خولي، وذلك عقب تحدي الكانزات، والذي اشعل حماس الجمهور، حيث

كان السقا يتعادل مع قصي، ولكن استطاع قصي أن يخطف الفوز من السقا، وثم تبرع بمبلغ 100 ألف جنيهًا إلى مستشفى بهية.

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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