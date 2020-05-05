فيديو .. صراخ فيفي عبده في رامز مجنون رسمي

استضافت الحلقة الثانية عشرة من برنامج رامز مجنون رسمي الفنانة القديرة فيفي عبده، وخلال الحلقة يتم خداعها وإقناعها بأنها تصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم تجلس فيفي على كرسي وتسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وتنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم رامز جلال، والذي يخترق الصورة ولتتفاجأ فيفي به، ثم يطالبها رامز

بالخضوع للمقلب التي تتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمرها المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهددها بوضع حيوانات به فتترجاه أنه يتوقف لخوفها منه، وتبدأ فيفي بالصراخ العالي فيطالبها رامز بإخراجها ويحاول تهدئتها قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من المقلب وتسقط في

حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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