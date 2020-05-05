وسام صباغ لـ ماغي بوغصن: "مبسوط كتير بنجاحك"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ رسالة للممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن​، اثنى فيها على عفويتها، معبرا عن سعادته الكبيرة بنجاحها في مسلسلها الجديد "​أولاد آدم​".

ونشر وسام صورة لماغي وعلّق عليها قائلا: "قديش طبيعية وعفوية ومليانة إحساس .. مبسوط كتير بنجاحك".

يُذكر أن مسلسل "أولاد آدم"، من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ويشارك فيه أيضاً ندى أبو فرحات، رانيا عيسى، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوسن ورودني حداد، من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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