راغب علامة عن رجال الدين: "يدافعون عن الظالمين والفاسدين"

ميرنا وليد - بيروت - تساءل الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن سبب دفاع رجال الدين عن الظالمين والفاسدين عندما تظهر اي فضيحة فساد وسرقة تخصهم.

وكتب راغب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: ""لماذا ؟ لماذا عند ظهور أي فضيحة فساد وسرقة للمال العام وأموال المساكين من قِبَل أي مسؤول في الدولة، يهبّ رجال الدين المؤتمنينن على توجيهات ربّ العباد للدفاع عن المظلوم في وجه الظالم والسارق، للدفاع عن الظالمين والفاسدين! ويضعون خطوط حمراء في وجه المحاسبة ؟؟سؤالي بسيط ! لماذا؟!!!!".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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