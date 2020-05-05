مايا دياب برسالة لهشام سليم بعد اعترافه بتحوّل ابنته جنسيا لشاب

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بجرأة الممثل المصري ​هشام سليم​ واعترافه بتحول ابنته نورا جنسيا الى شاب.

ونشرت مايا مقطع من مقابلته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عبر شاشة "القاهرة والناس"، وعلّقت قائلة: "تحية وإنحناء لصراحة وجرأة الممثل القدير هشام سليم وهذا الكلام عن "ضناه" وهو ليس للتشجيع وعدم التشجيع على شيء ما، انما لقناعته بعدم الاختباء وراء اصبعنا، نحن مجتمع طبيعي فيه كل شيء واذا كانت الأعراف والأعراض و الاديان تتعارض مع نظرية ما ولكنها لا تستطيع ان تلغيها لأنها موجودة أصلاً في المجتمع وفي البيوت، تقبّل الواقع لا يلغي قناعاتنا انما يسلّط الضوء ويُعطي فكرة واضحة اننا أناس ناضجين مثقفين والأهم الأهم "محبّين"، الحب مصدر ونواة كل شيء، كل الحب استاذ هشام، كل الحب لإبنك ، تحية للمخرجة والصديقة إيناس الدغيدي.

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