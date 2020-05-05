ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العالمي ​ريكي مارتن​ لقطات من فيديو كليبه الجديد ​Tiburones Remix​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مارتن في الفيديو من داخل منزله، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحدد موعد عرض الكليب وهو يوم 7 مايو المقبل عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الجدير ذكره ان ريكي مارتن كان قد نشر مؤخرا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يدعم فيه مؤسسته الخيرية، لمحاربتها الوباء العالمي ومساعدة الأطباء والمتضررين من هذه الأزمة الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريكي مارتن بكليبه الجديد من منزله..وهذا موعد طرحه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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