كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:20 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويظهر فيديو لصحيفة “ذا صن” البريطانية قيام شخص برعاية كلب أعمى وأصم من سلالة “الراعي الأسترالي”، حيث يستخدم حيلة ذكية لإيقاذه من دون أن يجعله يشعر بالفزع. ويقوم صاحب الكلب بالاقتراب منه ببطء، قبل أن يبدأ في نفخ الهواء من فمه باتجاه وجه الكلب بلطف حتى يوقظه.

وتعد كلاب “الراعي الأسترالي” من سلالة الكلاب المتوسطة الحجم، ولا يزال تاريخ أصلها غير مؤكد حتى الآن. المصدر سبوتنيك صوت بيروت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كيف يستيقظ الكلب الذي لا يسمع ولا يرى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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