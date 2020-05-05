تعرف على 5 أطعمة غنية بفيتامين (د) تساعد على تعزيز المناعة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:00 مساءً - نشر موقع ” Healthline ” تقريرا حول أهمية فيتامين ” د ” والذي يلعب دورا هاما وأساسيا في تعزيز المناعة بالإضافة إلى تقوية العظام وغيرها من الفوائد .

وخاصة بعد أن ربط الباحثون أن نقص فيتامين د يؤدي إلى خطر الإصابة بالاكتئاب والسرطان والسكري والسمنة .

وأشار الموقع إلى أن إحدى أسهل الطرق للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين د هي قضاء ما لا يقل عن 5-15 دقيقة في الخارج تحت أشعة الشمس مرتين أسبوعيا .

كما نصح أطباء الجمعية الدولية لطب الجزيئات أن فيتامين د يجب أن يكون أيضا جزءا للوقاية من فيروس كورونا .

وأشاروا إلى وجود عدد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين وينصح الخبراء بتناولها أثناء فترة الوباء وتتمثل في الآتي :

Advertisements

1- المشروم : من الخضروات المليئة بالتغذية بما في ذلك فيتامين د والعديد من فيتامينات ب التي تكسر الإجهاد أيضا .

2- السردين : من أكثر المأكولات البحرية المليئة بالعناصر المغذية ليس فقط فيتامين د ولكن أيضا البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية وأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات .

3- الجبنة السويسرية : لا تحتوي فقط على فيتامين د ولكن يحتوي أيضا على الكالسيوم وفيتامين ك للمساعدة في بناء عظام قوية .

4- سمك السالمون : يعد مصدر كبير لفيتامين د وكذلك البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية .. كما يحتوي السالمون البري على تغذية طبيعية أكثر من الأصناف المستزرعة .

5- صفار البيض : يوجد فيتامين د فقط في صفار البيض .. كما يحتوي البيض أيضا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية .