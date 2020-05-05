شاهد.. فيفي عبده تضرب رامز جلال بعد المقلب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:00 مساءً - حاولت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الانتقام من رامز جلال بعد انتهاء المقلب في حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع على قنوات mbc.
فقد هجمت فيفي عبده على رامز جلال بمجرد خروجها من بركة الماء وحاولت ضرب رامز جلال قبل ان تتفاجىء بالماء والصابون على الدرج.
يذكر ان فيفي عبده كانت قد اصيبت بحالة من الفزع واستمرت في الصراخ بشكل هستيري والتوسل الى رامز بالتوقف طيلة فترة المقلب.
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