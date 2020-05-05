شاهد.. صراخ هستيري من فيفي عبده في “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:00 مساءً - وقعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على قنوات mbc في رمضان.

وكان لافتا أنه وبمجرد رؤية صورة رامز جلال قالت فيفي عبده “يا نهار اسود ومنيل هو ما بأفور غير معي بصراحة” لتصاب بعدها بحالة فزع بمجرد رؤيته يقتحم الاستديو.

وقد استمرت فيفي عبده بالصراخ بشكل هستيري طيلة فترة المقلب وهي تتوسل الى رامز بالتوقف قائلة “والنبي الله يخليك انا بخاف”.

يذكر ان فيفي عبده نفسها تقدم برنامج مقالب على شاشة “mbc مصر” يحمل اسم “خلي بالك من فيفي”.